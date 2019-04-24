Эксперт: Украина может выдать США военные секреты СССР

«США попытаются найти ответы и прорывные решения, которые позволят им догнать Россию в некоторых технологиях, в частности, гиперзвука», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Он не исключает, что после выхода Киева из соглашения о секретных советских изобретениях, США первыми получат доступ к этой информации.

Военный эксперт Алексей Ленков считает, что после выхода Киева из соглашения о секретных изобретениях временен СССР Украина может предоставить некоторую ценную информацию другим странам, в частности США и КНДР. По его словам, эта документация может касаться баллистических ракет, которые собирали на «Южмаше».

«Не стоит забывать, что на территории некоторых бывших республик СССР были организованы хранилища технической документации со сведениями об основной военной продукции, которая входила тогда в наши вооруженные силы. Это делалось с умыслом на случай ядерной войны, во время которой часть документации может погибнуть, а где-то сохраниться», – рассказал Леонков.

По его словам, эту документацию можно использовать, чтобы возобновить производство того или иного вида продукции.

«Затрудняюсь предположить, что именно хранилось на территории Украины. Но если такая документация осталась, то Киев попытается сделать из этого определенный предмет торга, чтобы набрать внешнеполитические очки и попытаться найти инвесторов в свой ВПК», – полагает эксперт.

Однако собеседник предупреждает, что торговля такими секретами может привести к непоправимым последствиям. «Участие Киева в северокорейской ракетной программе было обнаружено разведкой США. Американцев очень не порадовало то, что украинские специалисты принимали участие в этой программе и благодаря этому КНДР получила технологии создания баллистических ракет», – напомнил Леонков.

Эксперт убежден, что США попытаются взять эти секреты под собственное крыло. «США попытаются найти ответы и прорывные решения, которые позволят им догнать Россию в некоторых технологиях, в частности, гиперзвука», – полагает эксперт.

В среду, как сообщает РИА «Новости», Киев вышел из соглашения о секретных изобретениях времен СССР. Документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном. Стороны обязались «обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях, <...> созданных в бывшем СССР».