Названы регионы с самой высокой долей просрочки по займам

Ингушетия стала аутсайдером рейтинга регионов России с просроченной задолженностью по кредитам, а самым дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя.

Севастополь и Крым являются регионами с наименьшим количеством кредитов, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное РИА Рейтинг по итогам 2018 года на основе данных Центробанка.

Ингушетия в этом рейтинге занимала третье место, однако по показателю доли просроченных задолженностей стала аутсайдером.

Отмечается, что в минувшем году портфель выданных населению кредитов увеличился на 22,4%, что стало рекордным показателем с 2013 года: банки предоставили заемщикам кредитов и кредитных лимитов на 12,5 трлн рублей (в 2017 году – 9,2 трлн рублей).

При этом в 2018 году резко сократилась доля просроченной населением задолженности перед банками – с 7,0% до 5,1%. На 1 января 2019 года она составила 760 млрд рублей, уменьшившись на 89 млрд рублей.

Долю просроченной задолженности увеличили только два региона, остальные 83 за 2018 год ее сократили. Росла задолженность в Крыму (на 0,5 процентного пункта) и Северной Осетии (0,1 процентного пункта).

Еще в восьми регионах сокращение было в пределах 0,8 процентного пункта. Слабую динамику продемонстрировали регионы Северного Кавказа, а также северные и богатые природными ресурсами регионы, например Ненецкий и Ямало-Ненеццкий автономные округа, Якутия, Чукотка и Магаданская область.

По мнению экпертов, причины слабой динамики тут противоположные: в южных регионах банки пока неохотно выдат кредиты, а в богатых, по всей видимости, напротив, имеет место высокая закредитованность населения, даже несмотря сильную экономическую базу регионов.

Высокая доля просрочки зафиксирована в Карачаево-Черкессии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее – здесь доля просроченной задолженности по кредитам населению превышает 7,5%.

За прошедший год в последнюю пятерку опустилась Республика Северная Осетия – Алания, которая ранее была на 69-м месте, а улучшить свои позиции смогла Кабардино-Балкария.

Сильнее всего доля просрочки в 2018 году снизилась в Ингушетии, где она за 2018 год уменьшилась на треть. Однако у республики остается самая высокая доля просроченной задолженности (15,9%).

Лидерами по платежной дисциплине остаются Севастополь, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Крым и ЯНАО.

Также низкая просрочка в Ханты-Мансийском автономном округе, Чувашии, Удмуртии, Мордовии и Республике Марий Эл. Здесь просроченной задолженности по кредитам населения на 1 января 2019 года была ниже 3,7%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году стоит ожидать повторения высоких темпов роста рынка кредитования населения, в том числе из-за бурного роста ипотечного кредитования.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала угрозой бурный рост потребкредитования.