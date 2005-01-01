Назван самый стильный мужчина России

По версии мужского журнала GQ, самым стильным мужчиной в России является рэпер Feduk (Федор Инсаров).

Исполнитель занял первое место в топ-100 «за мастерское умение сочетать смокинг даже с шортами, кроссовками и ветровками», сообщает GQ.

Второе место разделили сразу три человека: журналист Константин Ремчуков, актер и телеведущий Игорь Верник, а также шоумен Андрей Малахов.

На третьем месте оказались чемпион России по грэпплингу и чемпион мира по джиу-джитсу Андрей Купреев и писатель Михаил Зыгарь.

В прошлом году первую позицию рейтинга занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.