В Курганской области решили обучить безработных женщин с детьми новым специальностям

В Курганской области с 2020 года безработных женщин с детьми дошкольного возраста начнут поддерживать с помощью национального проекта «Демография».

На эти цели предусмотрено 12,3 рублей из федерального и областного бюджетов, сообщили в пресс-службе главы региона, передает «Регнум».

Обратившись в службу занятости, безработные женщины с детьми смогут пройти бесплатные трехмесячные курсы по востребованным на рынке труда специальностям. За время учебы им будут платить стипендию в размере минимальной оплаты труда, которая на данный момент в регионе составляет 13 тыс. 949,5 рублей.

Сейчас проводится предварительная работа по выявлению таких женщин. Уже 20% опрошенных проявили интерес к образовательному проекту.