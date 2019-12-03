МРК «Ингушетия» провел стрельбы в Черном море

Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Ингушетия» провел артиллерийские стрельбы в Черном море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Стрельбы проводились в рамках государственных испытаний корабля перед его включением в боевой состав Черноморского флота.

«На выходе в море экипаж корабля совместно со сдаточной командой завода изготовителя выполнил стрельбу из артиллерийских установок в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целям», – передает РИА «Новости» слова Рулева.

Он добавил, что помимо стрельб, экипаж настроил аппаратуру систем управления кораблем и вооружением и проверил систему ПВО.

Напомним, 12 ноября в ходе проверки вооружения «Ингушетии» был проведен испытательный пуск макета ракеты «Калибр» из пусковой шахты ракетного комплекса и выполнена проверочная артиллерийская стрельба по условным целям.

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