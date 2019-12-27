Индия отказалась от МиГ-27

Индийские ВВС официально сняли с вооружения истребители-бомбардировщики МиГ-27 в рамках программы модернизации военной авиации страны.

Как сообщает журнал The Times of India, в ходе церемонии прощания в пятницу пилотажная группа в составе семи таких самолетов совершила последний полет над авиабазой Джодхпур в штате Раджастан на западе страны.

«Поступив на вооружение в 1981 году, МиГ-27 стал основным индийским истребителем-бомбардировщиком. Эти самолеты приняли участие во всех крупных операциях ВВС, а также сыграли ключевую роль в Каргильском вооруженном конфликте 1999 года (с Пакистаном)», – передает ТАСС заявление индийских ВВС.

Напомним, в марте СМИ сообщили, что истребитель-бомбардировщик МиГ-27 ВВС Индии разбился рядом с городом Джодхпур в штате Раджастан на северо-западе страны.

Аналогичный инцидент произошел в феврале – тогда МиГ-27 потерпел крушение в Раджастане во время тренировочного полета.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей. Так, Россия поставляла этой стране в разное время большое количество самолетов (авиапарк ВВС Индии на 80% укомплектован советской и российской техникой), в том числе и истребители.

Помимо массовых МиГ-21, это были многоцелевые МиГ-29 (в том числе палубные) и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики МиГ-27.

Однако СССР никогда не был на этом рынке монополистом: французская «линейка» в ВВС Индии представлена многоцелевыми Mirage 2000 (H/TH) и истребителями-бомбардировщиками Jaguar (совместная разработка Великобритании и Франции). Однако все они тоже уже морально устарели.

Отдельной строкой в этом списке стоял и продолжает стоять российский многоцелевой истребитель Су-30МКИ, доработанный и усовершенствованный специально для Индии и производящийся в том числе и в этой стране.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД