Продавцу 700 «криминальных» елок грозит семь лет тюрьмы

В отношении нелегального заготовителя 700 новогодних елей в Кемеровской области возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Инспекторы ГИБДД по Гурьевскому району Кемеровской области остановили грузовой автомобиль. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили несколько десятков хвойных деревьев, которые перевозились без каких-либо сопроводительных документов. Водитель пояснил, что приобрел их у жителя города Салаира», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Она добавила, что продавцом новогодних деревьев оказался 22-летний местный житель, нелегально срубивший более 700 елей, которые планировал реализовать в преддверии предстоящих праздников.

Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Мужчине грозит до семи лет колонии.

Напомним, в декабре 2017 года московская полиция задержала приезжего из Таджикистана, который незаконно спилил редкую ель в Битцевском лесопарке столицы стоимостью 80 тыс. рублей.

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