Киев упростил посещение Крыма для детей

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для учащихся в украинских школах детей от 14 до 16 лет, сообщил премьер Алексей Гончарук.

«Упрощаем пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет», – передает его слова РИА «Новости».

Гончарук добавил, что дети, учащиеся на территории материковой Украины, смогут самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты, если у них есть украинский паспорт (ID карта) или загранпаспорт гражданина Украины, а также при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

«В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины», – добавил Гончарук.

22 декабря Гончарук сообщил, что граждане Украины с 1 марта смогут выехать на территорию России только по загранпаспортам. Киев объяснил это тем, что Украина желает получить «дополнительные гарантии».