Ребенка с родимым пятном крестили после вмешательства епархии в Кургане

В Кургане девочку, которой священник отказал в крещении с другими детьми из-за большого родимого пятна, крестили после вмешательства епархии.

В пресс-службе епархии сообщили, что «в Богоявленском храме города Кургана иерей Леонид Перчугов совершил таинство Крещения шестимесячной Вики Хвостанцевой – ребенка с очень редким диагнозом «обширный меланоформный невус», передает ТАСС.

Отмечается, что как только стало известно об отказе священника крестить ребенка из-за родимого пятна, «секретарь епархии сразу связался с семьей и предложил помощь».

Мама девочки отметила, что не хотела вызвать негативную реакцию в адрес церкви.

«Слава Богу, мы покрестились, ангел-хранитель теперь с нами. Сейчас готовимся к операции и будем молиться, чтобы все было хорошо», – сказала она.

В епархии уточнили, что митрополит Курганский и Белозерский Даниил поручил взять семью девочки под особое попечение.

«Сейчас епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению прорабатывает конкретные формы помощи семье. Сотрудники отдела уже связались с сестрами милосердия из Санкт-Петербурга, куда родители девочки улетают в начале декабря. 4 декабря ребенка ждут на приеме в отделении микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, где ее обследуют и составят график лечения», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Кургане священнослужитель отказался крестить ребенка с родимым пятном, занимающим большую часть его тела. Он пояснил, что не знает, заразно ли оно и как отреагируют другие родители. Затем священник предложил матери провести обряд индивидуально и за отдельную плату.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что священник «просто испугался», в этом «нет ничего страшного».

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