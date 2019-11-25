Протоиерей Смирнов объяснил отказ священника крестить ребенка с родимым пятном

Священник, отказавшийся крестить маленькую девочку из-за родимого пятна, просто испугался, а восстановить справедливость родителям поможет епископ, заявил газете ВЗГЛЯД глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов.

В Кургане священнослужитель отказался крестить ребенка с родимым пятном, занимающим большую часть его тела. Священник пояснил, что не знает, заразно ли оно, и как отреагируют другие родители. Затем предложил матери провести обряд индивидуально и за отдельную плату.

«Конечно, такой отказ прозвучал не из-за мер безопасности, а просто человек испугался. В этом нет ничего страшного, потому что мы все люди. Лично я за 40 лет своей службы с таким никогда не сталкивался, и судить здесь очень сложно», – говорит Смирнов.

Протоиерей порекомендовал в подобных ситуациях звонить местному епископу, который быстро решит ситуацию и «укажет правильный путь».

Позже Курганская епархия отреагировала на отказ проведения церемонии крещения ребенка из-за родимого пятна. Такое поведение назвали недопустимым и пообещали провести проверку в месте инцидента.