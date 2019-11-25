Священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна

В Кургане священнослужитель не захотел крестить ребенка из-за массивного родимого пятна, пишут СМИ.

Мать ребенка рассказала изданию «Подъем» , что у девочки родимое пятно занимает более 80% тела.

Она пришла в церковь, чтобы узнать время крещения, и показала священнику фотографию девочки.

«Крестить мы не будем. Мы не знаем, заразно ли это и как родители другие отреагируют», – ответил ей священник, сказала мать ребенка.

Она пояснила, что после этого служитель культа предложил провести индивидуальное крещение за отдельную плату.

Летом 2019 года в соцсетях появилось видео, на котором видно, как священник при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Запись вызвала широкий общественный резонанс.