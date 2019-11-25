В Курганской епархии отреагировали на отказ священника крестить ребенка из-за родимого пятна

В Курганской епархии назвали недопустимым отказ в крещении ребенка с большим родимым пятном, по факту инцидента епархия пообещала провести проверку, когда будет установлено, где именно он произошел, сообщил пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов.

«Все это недопустимо. Тут мнение однозначное. Мама не стала говорить, где именно все произошло, но если епархия узнает, то проведем проверку и примем соответствующие дисциплинарные меры, потому что случившееся полностью противоречит звучавшему на последнем епархиальном совете», – сказал представитель епархии РИА «Новости».

Насонов добавил, что глава курганской митрополии митрополит Даниил на совете призывал священнослужителей относиться к пришедшим на крещение с любовью, а также расположить их к себе, а в этом случае произошла «ситуация ровно наоборот». Также он отметил, что если мать ребенка обратится в епархию, то обряд крещения будет совершен.

Ранее появилась информация, что в Кургане священнослужитель отказался крестить девочку из-за родимого пятна, которое занимает более 80% тела ребенка, объяснив это тем, что неизвестно, «заразно ли это и как родители другие отреагируют».