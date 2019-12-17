Отец Зеленского предсказал сыну проблемы с Коломойским

Александр Зеленский, отец президента Украины, выразил мнение, что у его сына скоро начнутся проблемы с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и телеканалом «1+1» из-за ситуации с делом вокруг Приватбанка.

«Скоро с Коломойским будут проблемы, «1+1» отвернется… Если будут конфликты и с Приватбанком не решится вопрос, то думаю, да. Вова борется против всей системы», – сказал Александр Зеленский в интервью «Стране».

На замечание, что раньше он говорил об отсутствии влияния Коломойского на Зеленского, Александр заметил, что канал «1+1» принадлежит именно ему.

«Он дает ему площадку, а потом скажет: «Пошел он на **р!», «Не пускайте его!» Логика есть?», – сказал Зеленский.

Отец президента подчеркнул , что Зеленский не зависит от Коломойского.

«Это разговоры, грязи, сплетни. Скажите мне, ну какой канал не принадлежит олигархам? Все! Так в чем же дело? Почему Вова связан с «плохим» олигархом, а все остальные хорошие? Ну никакой логики нет, одна грязь», – заявил Зеленский-старший.

Он попросил, чтобы Зеленского поддержали, так как он «защищает честь страны», и пообещал, что президент Украины «не продаст ничего».

«Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять. А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Как ему взять эти деньги, с чего? Он сказал: да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню», – сказал отец Зеленского, имея в виду под «фигней» президентство.

По его словам, Владимир виноват в ошибках, которые он допустил в первые месяцы президентства, но в нем нельзя разочаровываться.

«Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», – сказал Зеленский-старший.

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