Украинец пристал к россиянам на борту самолета из-за принадлежности Крыма

Украинский журналист Руслан Горовой приставал к россиянам на борту самолета Франкфурт – Чикаго, заставляя их отвечать на вопрос, кому принадлежит Крым.

Горовой сам рассказал об этом на своей странице в Facebook.

По словам Горового, он сел около прохода, а рядом было свободное место, за ним сели двое мужчин. Пассажиры обратились к нему на русском языке и спросили, не может ли он поменяться местом с их знакомыми.

В ответ на это журналист поинтересовался, откуда они родом. Мужчины заявили, что они из России.

«А чей Крым?» – спросил Горовой. Россияне ответили, что они «не очень в политике», однако журналист продолжал настаивать на своем вопросе.

Так и не добившись ответа от российских попутчиков, украинец заявил, что тогда они полетят с своими девушками отдельно.

Ранее победительница конкурса «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша заявила, что полуостров принадлежит всем людям. За это украинские пользователи соцсетей раскритиковали ее.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему именно сейчас на Украине растет волна признания «крымской реальности».