Девочку ветром выбросило на проезжую часть в Новороссийске

В Новороссийске, где из-за ураганного ветра объявлен режим ЧС, 12-летнюю девочку порывом ветра выбросило на проезжую часть, сообщают СМИ.

Занятия в школах отменены, пишет «Наша газета».

Из-за ветра пострадали еще несколько человек в возрасте от 60 лет и старше.

Местная скорая помощь на странице в Instagram просит жителей города «не выходить из дома, когда приходит бора».