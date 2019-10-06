Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации, сенатор от исполнительной власти Ростовской области Евгений Бушмин умер в воскресенье на 62-м году жизни, сообщил спикер заксобрания области Александр Ищенко.

«К сожалению, [Евгений Викторович] сегодня скончался», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко сообщил РИА «Новости», что Бушмин умер после продолжительной болезни.

«Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», – отметил сенатор.

В Совфеде Бушмин курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.

Евгений Викторович Бушмин родился 4 октября 1958 года в селе Лопатино Сергачского района Горьковской области.

Кандидат экономических наук, с 1989 года занимался практическими вопросами экономики рыночных отношений. В 1990 году создал в Горьком фирму, занимающуюся автоматизацией здравоохранения. С 1990 по 1993 год – директор нижегородской фирмы «Контур».

С 1996 по 1998 год – заместитель руководителя Государственной налоговой службы, первый заместитель руководителя Государственной налоговой службы. В 1998-2001 годах занимал должность замглавы Минфина России.

В 2001-2005 годы – представитель Нижегородской области в Совете Федерации, с 2005 года – Ростовской области. Депутат Госдумы I созыва. В 2001-2013 годах возглавлял комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, с 2013 года – заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, с 2016 года – член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Член высшего совета партии «Единая Россия».