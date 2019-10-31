Жители Нарьян-Мара несут к детсаду цветы, свечи и игрушки

К детскому саду «Сказка» в Нарьян-Маре, где в четверг был убит шестилетний ребенок, местные жители несут цветы, свечи и игрушки, сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа.

«Люди несут к детсаду цветы, игрушки и зажигают свечи», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

В связи с трагедией многие учреждения в городе отменили развлекательные мероприятия.

В четверг 36-летний Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Он прошел в детсад, дверь которого охранник открыл дистанционно. Воспитатели пытались помешать Поздееву пройти в спальню, но он их оттолкнул.

Убийство совершено во время тихого часа, на глазах у других детей.