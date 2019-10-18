Умер гендиректор крупнейшей компании по производству программного обеспечения

Генеральный директор компании Oracle Марк Херд скончался на 63-м году жизни.

Причины смерти Херда не называются. Однако, по данным американского телеканала CNBC, в сентябре топ-менеджер брал внеплановый отпуск из-за проблем со здоровьем, передает «Российская газета».

Херд возглавлял Oracle – одну из крупнейших компаний по производству программного обеспечения – с 2014 года.