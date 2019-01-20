Под Красноярском у окунувшихся в купель родителей угнали машину с ребенком

В поселке Солонцы (Красноярский край) у жителей региона угнали автомобиль Toyota, в салоне которого находился спящий семилетний мальчик, в то время, когда его родители отошли, чтобы окунуться в купели на Крещение.

34-летний мужчина, его жена и сын отправились окунуться в купели на Крещение. По дороге ребенок уснул и родители решили его не будить. Они вышли, оставив семилетнего сына в машине, однако по возвращении не обнаружили на прежнем месте машины, о чем сразу сообщили в полицию, сообщает «Комсомольская правда – Красноярск».

«Ориентировка о неправомерном завладении транспортным средством была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции. Через некоторое время по сотовой связи мальчик сообщил родителям и полицейским о приблизительном месте нахождения», – рассказали в ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что угонщик бросил автомобиль в Советском районе, после чего сбежал. Инспекторы ДПС нашли украденную машину через полчаса. Ребенок находился в машине и даже не понял, что произошло: он проснулся в машине в незнакомом месте, когда никого рядом не было. У ребенка был с собой сотовый телефон, по которому он позвонил маме с папой.

Через несколько часов была установлена личность подозреваемого, его задержали. Им оказался несколько раз судимый за кражи и сбыт наркотиков 35-летний мужчина, который признался в угоне машины. Он пояснил, что не заметил ребенка на заднем сиденье, а когда понял, что находится в автомобиле не один, решил бросить машину на дороге.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье 166 «Угон». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.