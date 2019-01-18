Премьер Грузии пообещал продолжить транзит российского газа в Армению

Грузия не откажется от своей транзитной функции и продолжит получать от этого выгоду, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, комментируя истечение заключенного год назад контракта с Газпромом о поставках российского газа в Армению через грузинский трубопровод, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

При этом Бахтадзе воздержался говорить, когда и на каких условиях Грузия заключит новый контракт, пообещав, что Минэкономики расскажет об этом постфактум.

Глава парламентского комитета по экономике Роман Какулия из правящей «Грузинской мечты» сказал телекомпании «Рустави-2», что «Грузия должна на переговорах с Россией по новому контракту добиться максимума в рамках возможного».

Однако оппозиция не считает, что Грузия заключит выгодный контракт.

Руководитель оппозиционной фракции «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе заявил, что, раз Грузия не пользуется вовсе российским газом, то должна вести переговоры с российской стороной в ультимативной форме.

«Газопроводом ведь владеем мы, а не Россия», – сказал он.

Ранее Грузия получала за транзит российского газа в Армению 10 процентов от пропущенного по своей территории объема, однако год назад согласилась на монетизацию оплаты. В правительстве тогда признавали, что контракт стал менее выгодным, но отмечали, что были вынуждены заключить его.

Оппозиция отмечает, что детали контракта по сей день содержатся в тайне.

Сама Грузия получает газ для своих нужд из Азербайджана.