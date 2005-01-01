Появилась версия, почему так долго ищут летчиков разбившихся Су-34

Военные эксперты назвали вероятную причину того, почему до сих пор не найдены трое из четырех летчиков Су-34, столкнувшихся над Татарским проливом в Хабаровском крае.

«При катапультировании автоматически включается аварийная радиостанция «Комар». Еще в воздухе она переходит в режим непрерывной подачи радиосигнала как аварийный радиомаяк. По крайней мере, именно такова задача радиостанции», – отметил автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах». Данный канал, как принято считать, ведется высокопоставленными действующими и отставными российскими военными.

В сообщении отмечается, что зачастую «Комар» не срабатывает, на это указывает практика таких аварий и катастроф.

«Почему поиски идут вот уже несколько часов? Ведь «Комар» должен точно показать координаты катапультировавшегося летчика! Группа поиска должна обнаружить или живого – дай Бог – или тело погибшего. Не через несколько часов, а сразу, благо до берега всего лишь около тридцати километров», – написал автор канала.

Он пояснил, что если до сих пор нашли только одного летчика, значит, радиостанция сработала только у него.

«Дай Бог, чтобы членов экипажей разбившихся Су-34 в итоге нашли живыми. Если же они будут найдены мертвыми - вина в этом будет лежать в том числе на приборе «Комар». На тех, кто его производит. На тех, кто его поставляет. На тех, кто за ними следит. В целом – на тех, кого устраивает нынешняя система спасания на воде, устаревшая еще в прошлом веке», – говорится в сообщении.

В пятницу два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Спасен только один летчик из четырех.