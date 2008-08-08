Захарова сказала, кто стоит за убийством Захарченко

У Москвы есть ощущение и понимание того, что за убийством главы Донецкой народной республики Александра Захарченко могут стоять политические силы в Киеве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что определение виновных в убийстве лидера Донбассе – это вопрос следствия. «Но вопрос в том, что, безусловно, есть ощущение и понимание того, что за этим могут стоять политические силы в Киеве, которые сразу же после того, что там произошло начали просто вакханалию радости», – приводит ее слова РИА «Новости».

Представитель МИД России отметила, что заявлений от официальных лиц различных уровней на Украине прозвучало «такое количество», что эти предположения находят прямое подтверждение.

Напомним, Захарченко погиб при взрыве бомбы в кафе «Сепар» в Донецке. В ДНР уверены, что за убийством стоят украинские спецслужбы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему охрана Захарченко оказалась бессильна.