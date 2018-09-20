В Испании собрались взимать плату за примерку одежды

Советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо сообщила, что из-за падения прибыли магазины будут взимать плату с посетителей за примерку одежды.

Власти Кастилии и Леона (автономная область на северо-западе Испании – прим. ВЗГЛЯД) согласились с такой инициативой в связи с участившимися случаями использования «хитрой» модели покупок у клиентов: сначала покупатели примеряют и выбирают в магазине понравившуюся одежду, а затем заказывают то, что подошло, в интернет-магазинах.

«Если ничего не предпринимать, покупатели будут и дальше заказывать выбранные вещи онлайн», – заявила Пилар-дель-Олмо.

Она считает, что если внедрять такие «стимулы» и «инновационные идеи», то они смогут защитить малый бизнес от крупных интернет-корпораций, пишет «Испания по-русски».

Предложение о взимании денег за примерку внесли во время пресс-конференции по итогам секторного совещания по делам торговли. Идея министра промышленности, торговли и туризма Рейеса Марото была поддержана региональными советниками. Она заключается в том, что необходимо создание Торгового надзора 4.0, который позволит конкурировать с цифровым рынком.