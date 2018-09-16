Стюардесса в Китае лишилась работы из-за предложения выйти замуж

Стюардесса авиакомпании China Eastern Airlines лишилась работы после того, как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца во время рейса.

Пассажиры, ставшие свидетелями романтической сцены, сняли происходящее на видео и опубликовали в Сети, сообщает Asia One.

Авиакомпания приняла решение об увольнении сотрудницы. Решение было мотивировано тем, что поведение девушки, которая отвлеклась на личную жизнь, поставило под угрозу безопасность пассажиров.

China Eastern Airlines оказалась в центре внимания в 2015 году, когда авиакомпания была наказана за драку двух пилотов во время полета.