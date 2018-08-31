Назначены слушания по заморозке активов Газпрома в Британии

Слушания в суде Великобритании по вопросу отмены приказа о заморозке имущества Газпрома в Лондоне состоятся 4-5 сентября, сообщил замглавы управления юридического департамента российского газового холдинга Юрий Иванов.

Иванов также сообщил, что Газпром до сих пор не получил никаких официальных документов, свидетельствующих о попытках украинского Нафтогаза арестовать собственность российской компании в Нидерландах. Однако эта информация получена от компаний группы «Газпром», приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Газпром в ближайшем будущем ожидает вердикт суда Швеции по заявлению Нафтогаза об исполнении решения арбитража на 2,56 млрд долларов, передает ТАСС.

В июне суд Лондона принял решение о замораживании активов Газпрома в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с НАК «Нафтогаз Украины». В Газпроме заявили, что попытки Нафтогаза арестовать активы Газпрома в Великобритании предпринимаются вопреки приказу суда Швеции о приостановке исполнения решения.