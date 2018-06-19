Газпром обнаружил нарушения при заморозке активов в Лондоне

Попытки «Нафтогаза» арестовать активы Газпрома в Великобритании предпринимаются вопреки приказу суда Швеции о приостановке исполнения решения, заявили в российской компании.

«Газпрому стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между двумя компаниями по транзитному контракту. Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения», – говорится в сообщении Газпрома, передает РИА «Новости».

В компании отметили, что пока официально не получали документы.

«Газпром продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», – сообщили в компании.

Ранее во вторник суд Лондона принял решение о замораживании активов Газпрома в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, сообщили в НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, 14 июня Газпром заявил, что добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту; в компании отметили, что это лишает украинский Нафтогаз оснований для попыток ареста активов российского газового гиганта за рубежом.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

В Газпроме заявили, что не выплачивают украинской компании эту сумму, поскольку не уверены в ее возврате в случае оспаривания решения Стокгольмского арбитража.