Полицейский открыл стрельбу в соборе в Берлине

Два человека пострадали во время стрельбы в Берлинском кафедральном соборе. Известно, что стрельбу открыл полицейский.

Стрельбу в соборе начал полицейский. В итоге два человека получили ранения, в том числе и другой полицейский, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Bild.

Один из пострадавших получил ранение в ногу, уточняет RT со ссылкой на издание Morgenpost.

На место происшествия направлены дополнительные силы полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.