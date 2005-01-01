Петицию о назначении «пенсии по молодости» поддержали более 21 тыс. россиян

Петицию с просьбой назначить ежемесячные выплаты всем неработающим гражданам России в возрасте от 14 до 30 лет подписали более 21 тыс. человек.

Петиция, размещенная на портале общественных кампаний Change.org 22 июня, стала одной из наиболее популярных за последние дни и всего за четыре дня набрала более 21 тыс. подписей.

В качестве адресатов указаны президент Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы, граждане Российской Федерации, требуем рассмотреть возможность назначения ежемесячной выплаты 15 000 рублей всем неработающим гражданам РФ от 14 до 30 лет (т. н. пенсии по молодости)», – говорится в петиции.

Автор петиции отмечает, что молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет «познают этот огромный мир со всех его сторон и государство должно обязательно помогать им в этом». «Тратить эти драгоценные годы на работу просто непростительно», ­– считает автор обращения.

По его мнению, пенсия по молодости поможет молодежи «путешествовать по своей стране и даже всему миру, осваивать новые интересные хобби и занятия по душе, заводить новые знакомства и даже новые молодые семьи».

Тем временем глава Минтруда и созащиты Максим Топилин рассказал о среднем размере пенсий в стране в 2018 и 2019 годах.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что планируется доработать в пенсионной реформе.