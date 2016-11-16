Блогеры высмеяли неуклюжий украинский боевой робот

Вооруженные силы Украины проводят испытания роботизированного наблюдательно-огневого комплекса «Охотник», сообщили в пресс-службе правительства страны, опубликовав фотографии новинки.

«Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи», – говорится в сообщении кабмина Украины в Facebook.

В сообщении отмечается, что «Охотник» может нести различные типы вооружений, в том числе пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки.

Подчеркивается, что после испытаний комплекс будет принят на вооружение ВСУ и примет участие в карательной операции в Донбассе.

Интернет-пользователи высмеяли неуклюжесть «Охотника». «Я его слепила из того, что было. А без пушки – мотоблок», – написал Алексей Устинов.

«Еще на колеса можно было бы косы прикрутить, как на египетских колесницах», – написал Grey Gorillka.

«Колесница сия порадовала вопиющей роботизацией. И рама такая, прям конкретная, без затей и узоров, на все случаи жизни. Сразу видно, что разработчики, они не задаром свой хлеб едят, отрабатывают», – иронизирует Cicicipi.

«Интересно, а провода до Донбасса хватит?» – задается вопросом cсср 15.

«Проще сделать было бы из этого чудовища циркулярку. Что-то похожее получилось. Поменять всего ничего, убрать лишнее. А роботом будет подвыпивший наркоман», – предлагает Вячеслав Гаджиев.

«Он предназначен для охоты за кредитами МВФ. Комплекс в начале наблюдает а после принимается просить очередной транш, сопровождая свои приставания к руководству МВФ огненными шарадами и взрывами хлопушек!» – иронизирует rossya01.

Ранее на Украине показывали видео испытаний «Охотника».

Украина регулярно заявляет о разработках перспективных вооружений, «превосходящими российские аналоги», однако при ближайшем рассмотрении украинская техника не выдерживает критики. Так, сообщалось, что новейший украинский миномет «Молот» «разваливается при первом выстреле».

В России критиковали планы Украины «возродить» советские зенитно-ракетные комплексы, называя это очередной попыткой Киева обойтись советским наследием, выдав модернизацию за «новое» вооружение. В частности, президент Украины Петр Порошенко объявлял об успешных испытаниях нового украинского ракетного комплекса «Ольха», однако на самом деле речь шла о всего лишь аналоге заряда к старой советской РСЗО «Смерч».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что кустарное оружие с просторов бывшего СССР отличается особенным креативом.