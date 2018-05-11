Украина показала испытания нового боевого робота

В Государственном научно-испытательном центре вооруженных сил Украины в Чернигове приступили к испытаниям роботизированного наблюдательно-огневого комплекса «Мисливець» («Охотник»).

Комплекс разработан компанией «Конструкторское бюро «Роботикс», сообщает украинское издание Republic.

«Во время практического этапа испытаний изучается возможность применения комплекса для решения инженерных, медицинских (спасения раненых), огневых и разведывательных задач», – передает издание сообщение пресс-службы предприятия.

Отмечается, что украинские военные «проверяют комплекс в различных условиях на специально подготовленном маршруте, в том числе на способность преодолевать препятствия».

Комплекс, как сообщается, работает с приборами наведения, разработанными этой же компанией. Он может нести вооружение различных типов, в том числе пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушку. «Охотник» дополнили специальным мешком для сбора гильз. Он управляется с помощью мультимедийной системы, выводящей на экран изображение с камер, установленных на «Охотнике».

Заявлено, что «стоимость комплекса такова, что он будет доступен для ВСУ».

Украина много раз хвасталась новыми образцами вооружений, «превосходящими российские аналоги», однако при ближайшем рассмотрении зачастую они не выдерживали критики. Так, в апреле на видео с демонстрацией новейшей украинской бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-84 «Атлет» заметили танк, который оказался «жутким мутантом».

Также в России критиковали планы Украины «возродить» советские зенитно-ракетные комплексы, называя это очередной попыткой Киева обойтись советским наследием, выдав модернизацию за «новое» вооружение.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах украинской армии, из-за которых Украине пришлось покупать БМП в Чехии.