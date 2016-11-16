Порошенко похвастался возможностями новых РЛС

Украинский президент Петр Порошенко передал радиотехническим бригадам вооруженных сил страны новые радиолокационные станции.

На своей странице в Twitter Порошенко написал, что «эти станции должны закрыть украинское небо от врага». Глава украинского государства отметил, что комплексы были изготовлены на научно-производственном комплексе «Искра».

По информации украинских СМИ, первые образцы РЛС предназначены для разведки артиллерийских позиций противника, обнаружения воздушных целей и подавления связи. Сообщается, что эти модели будут выпускаться серийно со следующего года.

Украина много раз хвасталась новыми образцами вооружений, «превосходящими российские аналоги», однако при ближайшем рассмотрении зачастую они не выдерживали критики. Так, в России критиковали планы Украины «возродить» советские зенитно-ракетные комплексы, называя это очередной попыткой Киева обойтись советским наследием, выдав модернизацию за «новое» вооружение.

Кроме того, на видео с демонстрацией новейшей украинской бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-84 «Атлет» заметили танк, который оказался «жутким мутантом». Пользователи Сети также высмеивали видео испытаний ракетного двигателя комплекса «Гром-2» и машину огневой поддержки «Дуплет», внешне похожую на российскую БМПТ «Терминатор».

В конце прошлого года Порошенко объявлял об успешных испытаниях нового украинского ракетного комплекса «Ольха», однако на самом деле речь шла о всего лишь аналоге заряда к старой советской РСЗО «Смерч».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что кустарное оружие с просторов бывшего СССР отличается особенным креативом.