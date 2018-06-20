Матвиенко заявила о невозможности отложить пенсионную реформу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко исключила возможность отсрочки старта изменения пенсионного законодательства.

«Могут быть уточнения, шлифовки законопроектов, но отложить реформу? Нет, законы должны быть приняты осенью», – сказала она, передает РИА «Новости».

Напомним, российское правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти.