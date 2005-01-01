Британские геи с вызовом ответили на угрозы российских футбольных хулиганов

Российские футбольные хулиганы якобы пригрозили расправой британским геям и трансгендерам, планирующим посетить ЧМ-2018 в России, но представители секс-меньшинств пообещали все равно приехать в страну и продемонстрировать свою принадлежность, пишут британские СМИ.

«Некоторые угрозы были настолько грозными, что Pride In Football, сообщество ЛГБТ-фанатов, были вынуждены сообщить об этом полиции», – пишет Mirror.

Лидер Pride In Football Джо Уайт сказал, что представители сообщества воспринимают угрозы всерьез. По его словам, российские фанаты сообщали членам организации, что нападут на них, если найдут.

При этом он подчеркнул, что фанаты-геи и представители других меньшинств не станут избегать демонстрации своих «настоящих цветов» в России.

«Не похоже на то, что я собираюсь засунуть язык себе в горло или что-то в этом духе. Я поеду на футбол и приму участие в чемпионате мира», – добавил Уайт.

Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что английские футбольные хулиганы из группировок, поддерживающих разные клубы, сплотились, чтобы устроить в России «третью мировую войну» во время ЧМ-2018. Известный британский писатель, автор нескольких книг об английских хулиганах Дуги Бримсон назвал выдумкой подобную информацию.