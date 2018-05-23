Сергей Безруков снова станет отцом

Актер Сергей Безруков поделился с подписчиками радостной новостью: его семья ждет пополнения в семье.

«Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам новость! Мы с Аней снова ждем пополнения в семье! У нас уже складывается традиция: как на «Кинотавр» ехать...так снова пополнение», – написал актер Сергей Безруков в Instagram.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 23 Май 2018 в 10:03 PDT

В марте 2016 года Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон, которая в июле того же года родила дочь Марию.

Ранее актер опубликовал фото в историческом костюме, рассказав о новой роли в фильме «Годунов».