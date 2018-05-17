В центре Тбилиси началась акция грузинских фашистов

Взгляд
17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
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Сможет ли Евросоюз устоять под напором США

Европейские лидеры не пойдут навстречу ТрампуФото: Jonathan Ernst/Reuters
Европа решила отстаивать свою независимость: она не будет пересматривать соглашение с Ираном и не станет соблюдать американские санкции. Разрыв Вашингтоном иранской сделки стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Евросоюза. Отступать ЕС действительно некуда – дальнейшее подчинение атлантическому диктату сделает бессмысленным сам общеевропейский проект. Станет ли май 2018-го поворотным моментом, временем начала раскола Запада? Подробности...
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Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...
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Для Израиля большая война – это вопрос выживания

Владимир Можегов, публицист
В последние дни мир снова оказался на грани большой войны. Но теперь дело кажется серьезней. Почему, вероятно, события и развиваются без всяких «твиттерных залпов», в атмосфере невнятного информационного бормотания. Подробности...
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Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Не могу не поделиться текстом на ВЗГЛЯДе за авторством Наданы Фридрихсон. Надана безапелляционно заявляет нам – грядет война. Покайтесь, грешники. Но больше всего меня восхитил последний аргумент. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
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      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
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          В центре Тбилиси началась акция грузинских фашистов

          17 мая 2018, 11:14

          Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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          Фашистское движение «Национальное единство Грузии» в четверг проводит акцию в центре Тбилиси на проспекте Руставели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии со ссылкой на местные СМИ.

          На месте мобилизована полиция. По сообщению грузинской службы «Радио Свобода», данное движение называет себя «национал-социалистическим». На вопрос, какой идеологии  придерживаются в «Национальном единстве», один из его членов Бека Лолашвили заявил, что они – «грузинские фашисты». В акции-шествии принимают несколько десятков человек, сообщает телекомпания «Рустави-2».

          Вот уже несколько лет подряд день 17 мая крайне напряженный в Тбилиси. В четверг здание правительства взято под усиленный контроль правоохранителей. В связи с Международным днем борьбы с гомофобией поблизости планировалась акция ЛГБТ-сообщества, которую затем отменили, чтобы не провоцировать обстановку на фоне событий последних выходных, когда в Тбилиси полиция предотвратила столкновения радикальной молодежи со сторонниками «свободной клубной жизни».

          Кроме того, по инициативе ГПЦ 17 мая объявлено Днем святости семьи. Как считается, это сделано в противовес Дню борьбы с гомофобией. По центру пройдет многочисленное шествие священников и тех, кто поддерживает это начинание.

          Несколько лет назад в Тбилиси 17 мая радикалы избили представителей сексуальных меньшинств. Пострадали и несколько полицейских, которые разнимали противостоявшие группировки.


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