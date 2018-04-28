Киндрат перед смертью опубликовал жуткое фото из больницы

Российский актер Юрий Киндрат, о смерти которого стало известно в субботу, за неделю до этого опубликовал депрессивное фото в соцсетях.

На фотографии, опубликованной в Instagram, изображен темный больничный коридор и пустая каталка, стоящая у стены.

«Движение вверх. К новым вершинам», – подписал фото Киндрат.

(@yurykindrat) 28 Апр 2018 в 1:01 PDT