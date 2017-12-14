Стал известен размер долгов Мавроди перед смертью

Обманутые вкладчики проектов основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди до последнего пытались взыскать с него более 1 млрд рублей долгов, сообщил источник.

По его словам, многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными, однако потерпевшие предъявляли их вновь, что не запрещено законом.

«Всего через службу приставов с Мавроди взыскивают более 1 миллиарда рублей», – сказал источник РИА «Новости».

В банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находится 2 тыс. 194 записи в отношении должника Мавроди. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества.

Теперь в связи со смертью Мавроди суд может прекратить исполнительные производства в отношении него. Также суд может принять решение об открытии наследственного дела, чтобы установить правопреемника.

Напомним, Сергей Мавроди умер в Москве 26 марта на 63-ем году жизни. При этом сообщалось, что похоронят его на деньги участников созданной им в 2011 году второй пирамиды.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Сергей Мавроди был человеком, построившим и разрушившим самую известную финансовую пирамиду в российской истории.