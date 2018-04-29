Захарова рассказала о хамстве британских СМИ на брифинге по Сирии

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что британские СМИ обратились с хамскими вопросами во время брифинга с сирийцами по ситуации в городе Дума, где, как утверждает Запад, якобы произошла «химатака».

«Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге», – заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что это «верх цинизма». «Вопрос – хамство – был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации», – сказала она.

По ее словам, западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «ложился костьми», чтобы его коллеги не пришли на организованный Россией и Сирией брифинг по ситуации в городе Дума.

Напомним, в штаб-квартире ОЗХО в Гааге прошел совместный брифинг представителей постпредства России и свидетелей срежиссированной «химатаки» в сирийской Думе.