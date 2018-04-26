После победы над Россией гимн сборной США по хоккею выключили на середине

На юниорском чемпионате мира по хоккею после победы сборной США над российской командой на стадионе случайно выключили американский гимн.

При включении гимнов сначала заиграли одновременно гимны США и другой страны, а позже американский гимн был прерван для сообщения диктора, сообщает «Чемпионат». Хоккеисты сборной США допели гимн без музыкального сопровождения.

Отмечается, что ситуация произошла из-за организационной помарки.

Сборная США одержала победу над сборной России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира – 2018 со счетом 5:1. После 40 минут игры счет был 1:1, но в третьем периоде американцы забросили россиянам четыре шайбы подряд.

Российская сборная закончила выступление на ЧМ в Челябинске и Магнитогорске.