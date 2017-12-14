Москва напомнила Вашингтону о богатом опыте США в смене режимов

Посольство России в США прокомментировало слова кандидата на должность госсекретаря Майка Помпео, заявившего, что Москва якобы «вмешивалась» в американские выборы.

Как подчеркнуло в Facebook посольство, Россия «не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными «революциями», а вот США имеют «богатый опыт» в таких делах.

«Список их «заслуг» и примеров «плохого поведения» по всему миру впечатляет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Российское посольство указывает на информацию, подкрепляющую утверждение о вмешательстве США во внутренние дела других стран. Посольство приводит архивные данные США и свидетельства бывших американских чиновников, сотрудников спецслужб.

Согласно приведенным оценкам, США занимались вмешательством в выборы около 80 раз в 45 странах.

В частности, речь идет о вмешательстве в дела Албании, Аргентины, Бразилии, Болгарии, Великобритании, Гаити, Гайаны, Гватемалы, Греции, Доминиканской Республики, Индонезии, Исландии, Ирана, Коста-Рики, Камбоджи, Лаоса, Ливана, Малайзии, Маврикия, Мальты, Непала, Никарагуа, Панамы, Перу, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Сомали, Таиланда, Украины, Уругвая, Чили, Шри-Ланки и Ямайки, передает ТАСС.

Напомним, с точки зрения Помпео, едва ли не все действия Москвы на международной арене в настоящее время направлены на то, чтобы «подорвать демократию на Западе».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о показаниях Помпео Конгрессу США.