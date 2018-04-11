Названы сроки первого пуска пилотируемого корабля «Союз МС» на «Союзе-2.1а»

Контракт на производство ракет «Союз-2.1а» для запусков пилотируемых космических кораблей «Союз МС» заключен, первый старт должен состояться в 2019 году, заявил врио генерального директора предприятия-изготовителя носителя, самарского РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов.

«Контракт с РКК «Энергия» на изготовление ракет-носителей «Союз-2.1а» для запусков пилотируемых кораблей «Союз МС» заключен. Первый старт запланирован на 2019 год», – сказал Ахметов, передает РИА «Новости».

В настоящее время доставка космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию осуществляются на кораблях «Союз МС», но только на ракетах-носителях предыдущей модели «Союз-ФГ».

«Союз-ФГ» представляет собой модификацию ракеты-носителя «Союз-У». Основные отличия заключаются в применении модернизированных двигателей первой и второй ступеней с новыми форсуночными головками (отсюда «ФГ» в названии ракеты). Однако область ее применения ограничена возможностями аналоговой системы управления. В свою очередь, в качестве главного звена системы управления в ракете «Союз-2-1а» используется уже быстродействующая бортовая цифровая вычислительная машина с большим объемом оперативной памяти.

Ахметов также добавил, что первые спутники для обеспечения широкополосного доступа в интернет пользователям по всему миру OneWeb будут выведены на орбиту ракетой «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане во второй половине 2018 года.

OneWeb Satellites – совместный проект компаний Airbus и OneWeb. Для серийного производства спутников OneWeb в 2017 году была открыта линия сборки в Тулузе (Франция). Предприятие занимает территорию в 4,6 тыс. квадратных метров и будет осуществлять валидацию процессов сборки спутников OneWeb. Аппараты будут собираться на производственной линии с использованием современных технологий автоматизации и испытательного оборудования, которые позволят сократить время сборки.

Позднее на основе этого завода будет создано более крупного предприятия OneWeb в штате Флорида, США.

На стадии серийного производства спутники будут выводиться на орбиту каждый 21 день, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всей планете. Это будет самая масштабная кампания по запуску спутников в мире.