Постпреды России и Британии в СБ ООН процитировали Ленина

Постоянные представители России и Великобритании Василий Небензя и Карен Пирс обменялись в СБ ООН цитатами из работ Владимира Ленина.

Пирс, комментируя число заблокированных Россией резолюций по Сирии, привела цитату о том, что «количество переходит в качество». Небензя похвалил ее за знание классиков марксизма, но процитировал в ответ название одной из работ Ленина: «Лучше меньше, да лучше».

Он также напомнил, что и Карл Маркс, и Фридрих Энгельс, и Владимир Ленин были «частыми визитерами» в Лондоне, передает РИА «Новости».

Постпреды Британии сказала, что Маркс «перевернулся бы в гробу», если бы узнал, какую политику Россия – страна, «основанная на его принципах» – проводит в отношении Сирии.