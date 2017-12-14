Испытания «Сармата» прошли на космодроме Плесецк

Вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» прошли на космодроме Плесецк, подтвердив характеристики ракеты на начальном этапе полета.

«Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полета ракеты», – говорится в сообщении официального печатного органа Минобороны газеты «Красная Звезда».

Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР.

Напомним, что новейший ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» должен быть поставлен на боевое дежурство в Ужурской ракетной дивизии РВСН в 2021 году.

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности, ракетном комплексе «Сармат», новейшей крылатой ракете, подводном беспилотнике.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что баллистические ракеты «Сармат» могут появиться в российской армии в рамках госпрограммы вооружений 2018–2027 годов.