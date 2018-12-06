Звезда «Аншлага» выложил видео своего полыхающего дома

Российский артист эстрады, куплетист Николай Бандурин выложил в Сеть видеозапись своего горящего дома.

Российский артист эстрады, куплетист Николай Бандурин выложил в Сеть видеозапись своего горящего дома.

«Горит мой дом. Все живы. Ура», – написал он в Instagram.

Во время пожара жена артиста получила ожоги второй степени, она госпитализирована. Сам Бандурин от госпитализации отказался, рассказал он ТАСС.

В экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49.