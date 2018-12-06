Медведев высказался о перспективе решения пенсионного вопроса

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что решение о повышении пенсионного возраста в России стало самым сложным для власти за последние десятилетия.

«Тема сложная и очень важная. Очевидно, что это было очень трудное решение. Скажем прямо – это было самым трудным решением власти за последние десятилетия. Это выстраданное решение. Такие решения не могут пересматриваться часто», – заявил премьер.

Он подчеркнул, что решение по пенсионному возрасту «рассчитано на долгую перспективу».

«Тот вариант, который был подготовлен правительством, был простым. Мы понимали, что тот вариант должен быть доработан. Ключевые предложения внес президент, в результате был выработан компромиссный проект», – заявил Медведев, добавив, что власти «понимали, что такого рода решения вызовут отрицательные эмоции».

Президент Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.