Сестра изнасилованного дознавателя из Уфы рассказала о ее характере

По словам сестры изнасилованной сотрудницы МВД из Уфы, у нее не было конфликтов с коллегами, ей нравилась работа.

«Проблем на работе не было, как я знаю. Она веселая, непредсказуемая, человек искусства. К ней не приставали, это точно. Работает с конца августа. Работа нравилась. Молодого человека нет», – цитирует радиостанция «Говорит Москва» сестру изнасилованной 23-летней девушки, работавшей дознавателем в ОМВД по Уфимскому району. По ее словам, у пострадавшей не было конфликтов с коллегами, она пришла на текущее место работы этим летом.

Ранее стало известно об аресте всех фигурантов дела об изнасиловании. Троих высокопоставленных полицейских из районных УВД Уфы заподозрили в изнасиловании дознавателя, которая оказалась дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. По словам девушки перед происшествием ее напоили.

В пятницу стали известны результаты биоэкспертизы по этому делу; факт насильственных сексуальных действий подтвердился.