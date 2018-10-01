Названы конкурентные преимущества С-400

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 являются одними из самых продвинутых систем ПВО в мире, поэтому другие страны стремятся их приобрести, заявил эксперт Стокгольмского института исследования проблем мира Симон Веземан.

«РЛС и другая аппаратура наблюдения в С-400, как и их ракеты, действуют на обширной дистанции. Радары засекают цели на расстоянии 600 километров, а дальность полета ракет достигает 400 километров. Они точные, им удается выслеживать сразу большое количество потенциальных целей, включая те, которые используют технологии «стелс», – передает слова Веземана РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль Джазира».

По его словам, С-400 мобильны, могут за несколько минут провернуть сразу три операции: развертывание, выстрел и перемещение в другое место.

Соглашения о приобретении С-400 заключили Китай, Индия и Турция, которые, несмотря на угрозы со стороны США, не отказываются от этих намерений.

«То, что Турция не преклоняется перед США, показывает, что она сама себе хозяин и может бросать вызов США и НАТО», – считает Веземан.

В понедельник начальник штаба индийских сухопутных войск Индии Бипин Рават, комментируя покупку С-400, сообщал, что страна понимает, что ей могут грозить американские санкции, но ведет независимую политику.

В пятницу Россия и Индия договорились о поставках С-400. При этом стороны придумали способ обойти санкции США в платежах по оружейным контрактам.

В сентябре вице-премьер России Юрий Борисов заявлял, что Турция получит зенитные ракетные системы С-400 в следующем году, несмотря на постоянное давление со стороны США.