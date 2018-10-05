Представлены проекты Всероссийского урбанистического хакатона «Города»

В заключительный день Всероссийского урбанистического хакатона «Города», который прошел с 1 по 5 октября в Великом Новгороде, участники презентовали проекты, над которыми они работали.

Хакатон (англ. hackathon, от hack – хакер и marathon – марафон) привлекает внимание общественности к существующим проблемам территорий, и позволяет городам приобретать новый облик благодаря работе молодых и прогрессивных специалистов, появлению новых креативных общественных пространств, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Это мероприятие стало уникальной возможностью для реализации проектов молодых специалистов, он направлен на благоустройство малых территорий России и повышение интереса к ним, а также формирование профессионального сообщества в сфере архитектуры, урбанистики и дизайна, сообщается в релизе Росмолодежи.

Участники события провели три дня за работой на площадках Великого Новгорода, Боровичей и Старой Руссы.

На хакатоне участники получили уникальный опыт работы совместно с архитекторами, практику общения с заказчиком и государственными органами, возможность попасть в команду молодых специалистов и начать профессиональную деятельность.

В финальный день (5 октября) участники презентовали проекты, над которыми работали. Среди членов жюри: директор ФГБУ «Роскультцентр» Сергей Першин, главный архитектор Новгородской области Дарья Александрова, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.

Организаторами мероприятия выступает Росмолодежь, Роскультцентр и Правительство Новгородской области.