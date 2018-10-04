В НАТО создана группа по защите от гибридных атак

В НАТО завершается создание спецгруппы, которая займется защитой стран-членов военного блока от гибридных атак, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы достигли значительного прогресса в создании новых групп по защите от гибридных угроз, которые будут оказывать техническую помощь нашим странам-членам для подготовки и отражения гибридных атак», – передает его слова ТАСС.

НАТО ранее уже разработало стратегию противодействия гибридным угрозам в Европе.