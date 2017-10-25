Депутат Рады предсказал теракты на Украине

В украинской столице в ближайшее время могут произойти несколько терактов с целью дестабилизации в стране, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук со ссылкой на «источники из Москвы».

В эфире телеканала NewsOne Мосийчук заявил, что такие «сведения» он получил от двух разных источников. «Один из них непосредственно относится к ФСБ, а второй – к так называемой кадыровской диаспоре в Москве», – приводит его слова РИА «Новости».

«Информация заслуживает доверия», – уверяет украинский парламентарий.

Мосийчук заявил, что целями якобы организуемых терактов могут быть «общественные деятели, враги Москвы или их адепты».

По его словам, «организаторы терактов» нацелились не только дестабилизировать ситуацию на Украине, но также ликвидировать его самого.

Мосийчук добавил, что передал «информацию» правоохранительным органам.

Отметим, Мосийчук не впервые запугивает украинских граждан будущими «политическими убийствами-терактами». Так, в начале сентября он заявил, что Москва якобы готовит убийство Марии Максаковой – вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

В прошлом году Киев уже обвинял главу Чечни Рамзана Кадырова в покушении на депутата Игоря Мосийчука. В Кремле отвергли эти обвинения.